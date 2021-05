O senador Márcio Bittar pouco anda pelo Acre, mas quando vem algo de interesse estar por trás. Dizem que estar articulando apoio à candidatura de sua ex-esposa Márcia, que pode ser candidata ao senado na chapa de Gladson Cameli em 2022.

Bittar esteve em agenda com o secretário de Produção e Agronegócio Neném Junqueira, que faz visita em algumas cidades do estado. Nas reuniões e visitas, é possível ver o negacionismo de Bittar, também do secretário e sua equipe, que fazem questão de posar para fotos oficiais sem máscara e cuidado algum.

Na manhã deste sábado, 1º de Maio, é tradicionalmente comemorado o dia do trabalhador, e o Secretário de Estado de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira juntamente com o senador, Márcio Bittar e sua equipe, estiveram em visita ao município de Brasiléia, conheceram o complexo industrial Acreaves e Dom Porquito.

Em seguida visitaram produtores da região, responsáveis por fornecer matéria prima para o complexo. Visitaram também o Sr. Mario Maffi, que é produtor de soja e milho há cerca de 15 anos, e possui 400 hectares de área plantada, sendo 330 de milho e 70 de soja.

Bittar é Bolsonarista dos mais fanáticos, capaz de reproduzir as mais absurdas ideias do presidente, claro, tem interesses por trás de tudo isso. A missão de tentar emplacar sua es-companheira em meio a uma disputa de única vaga de senado, fez até com que Bittar visitasse o Acre.

