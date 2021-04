Assessoria – Preocupada com as péssimas condições de trafegabilidade e com o número elevado de acidentes e mortes na BR-364, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) cobrou providências do governo federal em discurso na Câmara dos Deputados, nessa quinta-feira (30/4).

A estrada é responsável por ligar à capital Rio Branco a diversos municípios do Acre. Os trechos entre Sena Madureira-Feijó e Tarauacá-Cruzeiro são os mais afetados pelo descaso que coloca milhares de famílias acreanas em risco de isolamento. Perpétua conta que dependendo do trecho percorrido, o atraso de viagem chega a mais de 4 horas, se pretende chegar nos municípios do Juruá.

De acordo com a deputada, não está claro no Orçamento da União para 2021 a destinação de recursos para a manutenção da rodovia.

“O governo Bolsonaro não tem feito a manutenção correta da BR-364. E o pior, eu vi no orçamento recursos destinados à BR-364 em Porto Velho, mas não vi para a BR-364 no Acre. Isso me preocupa, porque o senador que relatou o Orçamento é do Acre, o senador Marcio Bittar. É preciso que o presidente da República, Jair Bolsonaro, olhe para o nosso Estado, que votou nele quase que por unanimidade”, cobrou a parlamentar.

