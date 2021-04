Bittar tentará influência de Bolsonaro, para emplacar sua ex-esposa Márcia ao senado – Imagem: Montagem de arquivos

Na cola do governador Gladson Cameli, o senador MDBista tenta desbancar pretendentes como, o ex-deputado estadual Ney Amorim (PODEMOS), a senadora e presidente do PP Mailza Gomes, Vanda Milane (SD) e seus correligionários, Flaviano Melo e Jéssica Sales; todos interessados na disputa.

Márcia não tem experiências em mandatos políticos, mas acompanhou as disputas do senador por mais de 20 anos e transita por Brasília, onde junto do ex-companheiro Bittar, busca articulação com Bolsonaro, para colar seu projeto na candidatura do presidente.

A eleição de 2022 tem apenas uma vaga de senado e no campo de aliados do governador Gladson Cameli (PP), a guerra será grande e quem tiver maior poder de influência e aglutinar mais forças partidárias entorno de si, deve ser o escolhido. Informações de bastidores dão conta de que, em uma conversa demorada entre o governador Gladson e o senador Márcio Bittar, teriam eles pactuado a possibilidade a possibilidade de ser Márcia a escolhida.

Um ponto desfavorável a Márcia, certamente é sua ausência no Acre e no meio do dia a dia da política. Mas como seu padrinho político Márcio Bittar usará a boa relação com Bolsonaro, para tentar dobrar aliados no Acre, não duvidem de nada.

