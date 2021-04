Assessoria – Na manhã dessa sexta-feira, 30, o prefeito Zequinha Lima esteve reunido, em seu gabinete, com o gerente da Energisa no Acre, Roberto Vieira. Na ocasião foi discutido projetos que podem melhorar a qualidade da energia elétrica no município e também o preço do consumo.

O encontro contou ainda com a presença do presidente da Câmara, vereador Franciney Freitas e do 1º secretário Elter Nóbrega.

“Na câmara temos recebido muitas demandas da própria população , e nesse encontro entendemos como a empresa funciona, tivemos esclarecimentos sobre a parte mais interna e vamos passar para a população quais as demandas e como podemos ajudar a resolver”, relatou o 1º secretário da câmara, vereador Elter Nóbrega.

O gerente da Energisa, Roberto Vieira, enfatizou que a parceria entre a empresa e a prefeitura vai gerar oportunidades, tanto com a realização de de mutirões com a comunidade, recadastramento de clientes na tarifa social, dentre outras ações.

“Essa foi uma visita muito importante para tratarmos de assuntos de interesse da população , sempre visando o bom atendimento aos nossos clientes, as oportunidades de melhorias. Saímos daqui extremamente satisfeitos e felizes com o resultado da nossa reunião”, falou.

Uma das parcerias debatidas no encontro entre prefeitura e Energisa, diz respeito à identificação de pessoas de baixa renda em Cruzeiro do Sul, que possam se adequar a tabela da Energisa. Ao identificar esse público, a prefeitura vai estar gerando economia direta para parte da população mais necessitada. O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância do trabalho em conjunto.

“A Energisa é uma instituição muito importante, que presta serviço para o estado como um todo. Estamos conversando, dialogando, e onde identificamos problemas buscamos soluções, para levar melhorias para população. É importante que a sociedade fique atenta, que nós como prefeitura buscaremos sempre encontrar alternativas, pensando juntos . Fico feliz por esse encontro, pois é o início de uma grande parceria que estamos firmando”, destacou o prefeito.

