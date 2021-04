Zé Maria disputou a eleição para vereador em 2020 e foi eleito como o 4º mais votado do pleito, vindo a se afastar do mandato para aceitar o convite do prefeito César Andrade, de ajudar a gestão a desenvolver um grande trabalho na área de infraestrutura do município.

Em um perfil de rede social, o prefeito anunciou a escolha de Zé Maria Branco e confirmou ele no comando da Pasta de obras a partir deste sábado dia 1º de maio.

“Amigos, apresento a vocês o novo Secretário de Obras, Viação e Urbanismo de nosso município, Zé Maria Branco que atualmente é Diretor de limpeza pública, mas que a partir de 01 de maio será oficializado Secretário. Será mais um a contribuir com o bom andamento dos trabalhos de nossa gestão, pois estamos com um planejamento estratégico e operacional pronto para ser executado, e com muita força de vontade faremos acontecer”, finalizou César.