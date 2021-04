Gerente da agência de Cruzeiro do Sul assina o termo de responsabilidade dos veículos e recebe o cartão de abastecimento – Foto: Erisnei Mesquita

Assessoria – O governador do Acre, Gladson Cameli, entregou na última quarta-feira, 28, 15 novos veículos para melhorar o trabalho de fiscalização nas agências da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) no interior do estado.

Os carros serão utilizados nas atividades do Fisco, além da aplicação dos recursos destinados a melhorar a fiscalização de mercadorias em trânsito, visando coibir a sonegação fiscal e a concorrência desleal, em decorrência da circulação de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

Os veículos da fiscalização foram entregues em Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. O investimento faz parte de uma política de valorização do servidor desenvolvida pelo Estado. Ações como essa e visitas de vistoria aos postos fiscais e agências fazendárias se tornaram rotina implementada pela atual gestão, em busca de valorização do servidor e melhoria do serviço prestado ao contribuinte.

A compra dos veículos por meio processo licitatório custou R$ 1,7 milhão. O chefe do Departamento de Administração e Finanças, Ed Duarte, destacou que a frota anterior encontrava-se em estado precário, precisando de renovação.

“Foi verificado que os veículos utilizados na fiscalização eram muito antigos, alguns com nove anos de uso, e a situação dos carros era bem precária, tornando-se onerosos para a Sefaz e o Estado. Entendemos que, para combater a sonegação fiscal e prestar um atendimento de qualidade aos contribuintes, são necessários investimentos massivos em equiparação”, frisou Duarte.

A aquisição dos veículos contribui para melhorar as atividades de fiscalização em todo o estado, atendendo ao máximo de municípios, uma vez que será possível melhorar as atividades de cadastro, vistorias, notificação de contribuintes e diligências fiscais nos municípios.

Para o titular da Sefaz, Rômulo Grandidier, ações como essa valorizam o servidor, e é por meio deles que a máquina pública se torna eficaz.

“A renovação da frota facilita as ações de fiscalização nas agências e na capital. O compromisso de todos para a manutenção do bem público são ações da nossa gestão, que valorizam o servidor cada vez mais”, destaca Grandidier.

O compromisso do governo do Estado de valorização dos profissionais é um compromisso firmado por Gladson Cameli e consta como prioridade do plano de governo: “Com esse investimento hoje, poderemos aumentar a qualidade dos serviços prestados, além de trazer resultados melhores que irão permitir que as equipes trabalhem mais equipadas, promovendo a valorização e oferecendo melhores condições de trabalho”, afirmou o governador.

