Motociclista morre durante colisão com caminhonete no km 160 da BR-317, em Capixaba

Colisão ocorreu nesta quinta-feira (29) no km 160 da BR-317, em Capixaba, interior do Acre. Vítima fatal não tinha CNH, segundo a PRF-AC. Condutor da caminhonete ficou em estado de choque e recebeu atendimento do Samu.