Mazinho não esconde de ninguém que já escolheu seu candidato ao palácio Rio Branco nas eleições de 2022, chama se Sérgio Petecão (PSD), que aliás andam carne e unha em constantes agendas políticas no estado.

As informações sobre a saída de Mazinho do MDB, publicada na coluna política da Jornalista Angélica Paiva, que afirmou ter recebido a confirmação de um assessor de Petecão. Na articulação, o PSD pode ganhar ainda a chegada da deputada estadual Meire Serafim, que acompanhará o esposo na mudança.

Mazinho se articula com lideranças da região do Purus, sua candidatura para câmara federal em 2022 e tenta ampliar em outras áreas mais distantes de seu reduto eleitoral.

O MDB espatifou e ninguém sabe quem será capaz de juntar as bandas, do Flaviano Melo, Márcio Bittar e Vagner Sales, que divergem sobre os rumos do partido nas eleições do ano que vem.

Depois de dar entrevista em emissoras de rádio e jornais de Brasiléia, Petecão foi convidado do Prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia para prestigiar a inauguração da Unidade Básica de Saúde, ampliada com recursos, via emenda parlamentar.

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.