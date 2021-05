Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso.

Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças.

Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos. Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes.

Segundo Catia Fonseca, Fausto Silva estreia na grade da Band aos domingos. “É uma grande honra para todos dividir com o Faustão essa grande casa. Estamos todos de braços abertos. Acima de tudo, você volta àquela casa que você começou a fazer a diferença”, disse a apresentadora.

Faustão na Band

Esta será a segunda passagem de Faustão pelos estúdios do Grupo Bandeirantes. De 1986 a 1988, o apresentador comandou o programa de auditório Perdidos na Noite. A atração ficou marcada pelo humor irreverente de Fausto Silva, além do improviso.

“Era como se fosse os bastidores da TV. O tempo inteiro de forma espontânea, mostrando as câmeras, os assistentes. Naquela época, nos anos 1980, as pessoas que trabalhavam na TV viviam ‘em um pedestal’ e nada podia dar errado”, explicou Rafael Pessina. “O programa revolucionou a televisão brasileira, revolucionou a Band”, afirmou Catia Fonseca. Com informações de Band

