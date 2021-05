A comitiva de Jair Bolsonaro foi recebida por manifestantes ao chegar no prédio da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, nesta sexta-feira, 30, para o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) quase foi atingida por um ovo, atirado em direção à comitiva, segundo o G1 Rio.

Manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fizeram o ato contra a política do governo federal frente à pandemia do coronavírus, denunciando as mais de 400 mil mortes por Covid-19 no país.

Bolsonaro foi chamado de genocida por centenas de ativistas.

Nota do MTST diz que, “se por um lado, Bolsonaro segue ignorando a letalidade da doença, incentivando o não uso de medidas de proteção como a máscara e tentando atrapalhar como pode a CPI da Covid-19, por outro, está lado a lado com os magnatas do mercado a fim de passar toda a boiada de privatizações, destruição completa das leis trabalhistas e da previdência social. Em paralelo a isso o povo brasileiro enfrenta a falta de vacinas, as novas cepas do vírus, o desemprego e a fome. Não há outra palavra para descrever Bolsonaro que não seja genocida”.

Hoje o #BolsonaroGenocida teve que olhar pra cara do povo. MTST indo pra cima do fascismo. pic.twitter.com/uArcCs10Ed — MTST (@mtst) April 30, 2021

Confira o resultado final do leilão de concessão da Cedae:

Bloco 1 – arrematado pelo Consórcio Aegea por R$ 8,2 bilhões – ágio de 103,13%

Bloco 2 – arrematado pelo Consórcio Iguá por R$ 7,286 bilhões – ágio de 129,68%

Bloco 4 – arrematado pelo Consórcio Aegea pelo valor de R$ 7,203 bilhões – ágio de 187,75%

Bloco 3 – sem vencedor – a única proposta havia sido apresentada pelo Aegea, que optou por retirá-la antes que fosse aberta, o que lhe foi permitido já que havia arrematado o bloco leiloado antes dele, o 4.

