Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, é recebido por equipe da Seinfra – Foto: Jean Lopes/Seinfra

Assessoria – O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), firmou parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves para a construção de novas praças no município.

As obras farão parte do projeto Praça dos Marcos, que trabalha sob a concepção de “pequenas obras, grandes oportunidades”.

O prefeito da cidade, Jailson Amorim, esteve na manhã desta quinta, 29, na sede da Seinfra, em Rio Branco, junto com o secretário Ítalo Medeiros e equipe.

Amorim fez questão de agradecer o apoio, e expressou o desejo de continuar com essa união: “Buscamos parceria, o governo nos estendeu a mão, e hoje estamos aqui, visitando a Secretaria de Infraestrutura”.

Rodrigues Alves será o primeiro município a aderir ao projeto. Na próxima segunda, 3, representantes da Seinfra farão uma visita à cidade para definir o local de construção das praças.

O secretário Medeiros diz que, após a definição do espaço, será dado início ao processo de licitação.

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.