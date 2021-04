O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) participou nesta quinta-feira, 29, de encontro com trabalhares rurais de Rio Branco promovido pela Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre (Fetacre).

O evento teve como objetivo debater os principais problemas enfrentados pelos produtores rurais que vivem no eixo da estrada Transacreana e apontar soluções que serão levadas às autoridades do estado.

Leo de Brito parabenizou a diretoria da Fetacre pela iniciativa e ressaltou o compromisso do seu mandato com a luta dos trabalhadores rurais.

“Parabenizo o Cabeça e a diretoria da Fetacre pela iniciativa e a oportunidade de debatermos os problemas de uma área tão importante. Estamos juntos nesse processo de reconstrução e resistência do movimento social. Tenho reivindicado junto ao governo do Estado, governo Federal e prefeituras, atenção para os nossos produtores rurais e lutado por melhoria de ramais, assistência técnica, acesso ao crédito, contra os retrocessos que estão acontecendo no Congresso Nacional com relação aos direitos dos trabalhadores, e ajudado com nossas emendas”, disse Leo de Brito.

Recursos para ramais e capacitação de produtores

Durante o encontro, Leo de Brito anunciou a destinação de recursos de emenda parlamentar na ordem de R$ 1,3 milhão que serão utilizados para a recuperação de ramais, capacitação via Embrapa para a melhoria da produção e internet rural.

“Estamos passando por um momento de grande dificuldade no Brasil, a omissão e incompetência desse governo com a pandemia, crise econômica, o desemprego cada vez mais alto, a carestia e o processo de retirada de direitos dos trabalhadores tem sido motivo de lutas lá na Câmara dos Deputados. Aqui no Acre ainda tem a preocupação com a perda da safra dos produtores em razão das alagações, precisamos nos juntar, nos mobilizar e cobrar soluções para todos esses problemas. Contem com o meu mandato, estamos juntos!, garantiu.

Leo de Brito também informou que segue acompanhando a execução da emenda de bancada de 2017 no valor de R$ 70 milhões destinada ao governo do Estado para a recuperação de ramais.

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.