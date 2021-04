Durante sessão ordinária desta semana, a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de autoria do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que requer uma audiência pública para debater a qualidade do serviço de internet que é oferecido na Região Norte do Brasil.

Jesus Sérgio solicita a presença do presidente executivo da Conexis Brasil Digital (antigo SindTelebrasil), Marcos Ferrari, que representa as principais operadoras de telecomunicações do Brasil: Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo.

“O Brasil já está falando em 5G, mas nem temos um serviço de qualidade de 4G na Região Norte. Por isso, é preciso revolver primeiro a qualidade do sinal de internet na região para avançarmos em tecnologia no país. Ainda há comunidades no Norte que não possuem sinal de internet o que hoje é inadmissível, pois estamos vivendo numa época onde o meio digital está muito presente na vida dos brasileiros”, afirmou Jesus Sérgio.

