O enfrentamento da pandemia de Covid-19 exigiu dos governos uma habilidade em particular: planejar e estruturar com rapidez as unidades para o devido atendimento – Foto: Taís Nascimento

Assessoria – Um trabalho realizado por muitas mãos e pensado por muitas mentes. O enfrentamento da pandemia de Covid-19 exigiu dos governos uma habilidade em particular, a de planejar e estruturar com rapidez as unidades para o devido atendimento. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) implantou, em março de 2020, o Centro de Operações de Emergências (COE), à época para o combate ao coronavírus.

Como membros, o centro conta com representantes dos setores de assistência à saúde, administração, regulação de leitos, vigilância em saúde e sanitária, além da assistência básica à saúde nos municípios, para que as ações sejam organizadas da melhor forma para atender os acreanos.

“O COE também tem uma função primordial, que é a de acompanhamento e assessoramento aos secretários de Estado junto aos demais componentes, para tomadas de decisões, elaboração de protocolos, atualização dos planos de contingência, organização dos boletins epidemiológicos e assistenciais, condução da rede e papel político junto aos municípios”, pontuou a assessora técnica do COE, Marília Carvalho.

Nos meses de fevereiro e março, o Acre vivenciou três crises além da Covid-19: dengue, inundações e imigrantes nas fronteiras. Em razão disso, dado o perigo iminente à saúde pública, a Sesacre resolveu instituir o COE como um agente para enfrentamento das emergências em saúde pública, no âmbito da Sesacre.

“Hoje o COE está voltado para essas ações de emergências em saúde pública, reforçando as atividades no território, fazendo toda a análise de comportamento e norteando as ações de governo em relação à saúde, por meio dos relatórios e orientações a partir de notas técnicas e informativos”, explicou Marília Carvalho.

Vacinação e variantes

Membros do COE, de Assistência à Saúde, Imunização do Estado e demais setores da Saúde se reuniram para o alinhamento das ações e estratégias referentes ao enfrentamento do coronavírus no Acre. Vacinação, novas variantes, cenário epidemiológico e assistencial foram pauta de mais um encontro em prol do atendimento aos acreanos.

Funções do COE

– Elaborar e atualizar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde;

– Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e confirmação dos casos suspeitos de Covid- 19, ocorridos no território do estado;

– Elaborar os fluxos e protocolos de vigilância, assistência e laboratorial para o enfrentamento no âmbito do Sistema Único de Saúde do Acre, buscando o alinhamento dos mesmos com as diretrizes definidas em âmbito nacional a cada nova definição e organização dos fluxos;

– Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde;

– Elaborar boletins informativos a fim de divulgar à população informações relativas à Espin;

– Propor, de forma justificada à Secretaria Estadual de Saúde, o acionamento de equipe de saúde, a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a atuação da Espin e a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

