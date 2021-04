Isaac é presidente do Sindicato dos servidores do poder judiciário – Imagem: TV Gazeta

Já com decisão administrativa prolatada administrativa em 2009, o TJ tendo feito cálculos e recálculos e algumas gestões dificultavam a consulta dos débitos. Ainda que o processo fosse digital e agora através de uma notificação ao CNJ o TJ apresentou essa decisão que é um tanto quanto extemporânea e até mesmo fere alguns pontos já consolidados em razão do tempo.

De qualquer forma restauramos uma confissão de dívida do TJ perante nossos servidores e agora volto novamente ao CNJ para que o TJ, apresente um plano de pagamento deste valor aos servidores INCORPORADOS. Estamos trabalhando e queremos levar ao CNJ outras 36 situações que foram ignoradas pelo TJ nos últimos anos.

Queremos sentar com a Presidência do TJ e dialogar com os caminhos para a resolução destes entraves históricos. O valor a ser pago a nossos servidores INCORPORADOS resgatado por essa representação do SINSPJAC é de 1.215.609,75 (Um milhão, duzentos e quinze mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos).

