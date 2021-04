Suspeito de matar adolescente de 16 anos com tiro na cabeça é preso no interior do Acre – Foto: Arquivo/PC-AC

Após 22 dois dias do crime, a Polícia Civil prendeu um suspeito de participação na morte do adolescente Taylon Silva dos Santos, de 16 anos, com um tiro na cabeça. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (29) no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. As Informações e do G1 Acre

Santos foi achado ferido com um tiro na cabeça também no bairro Ana Vieira no último dia 7 de abril.

Ele chegou a ser levado ao Pronto-socorro de Rio Branco às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no hospital.

Inicialmente, a polícia informou que o rapaz tinha morrido logo após dar entrada no hospital, mas segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Frank, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que o corpo dele deu entrada no instituto três dias após o crime.

Taylon Silva dos Santos, de 16 anos, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco após levar tiro na cabeça – Foto: Arquivo pessoal

Além desse preso de 19 anos, um adolescente já tinha sido apreendido por suspeita de participação no crime. O delegado informou que há ainda ao menos duas pessoas envolvidas e que estão sendo identificadas. Conforme a polícia, o suspeito e o adolescente atraíram a vítima até o local e deram o tiro contra ele. A suspeita é que o crime tenha ligação com conflito dentro de uma mesma facção criminosa. As investigações continuam para tentar chegar aos demais envolvidos. Incêndio em casa Horas depois que o adolescente Taylon Silva dos Santos foi achado ferido, uma casa no mesmo bairro foi incendiada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e a casa ficou completamente destruída pelas chamas. Ninguém ficou ferido na ação. Na época, o delegado Frank afirmou que, ao que tudo indica, os dois casos teriam ligação com guerra entre facções criminosas que atuam na região. Segundo ele, a casa que foi incendiada é a mesma onde um outro adolescente, de 17 anos, foi morto com um tiro no rosto no último dia 2 de abril. Casa foi incendiada no mesmo bairro horas após adolescente ser baleado – Foto: Arquivo/PC-AC

