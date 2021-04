Mesmo no feriado de 28 de abril, data que se comemora o 29º aniversário de Epitaciolândia, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde tem feito busca ativa para vacinar pessoas que se encaixam dentro da faixa etária prevista pelo PNI (Plano Nacional de Vacinação).

As equipes de vacinadores realizaram o Mutirão pela vida, assim denominado, segundo Informou a Enfermeira Jessica Morais da Silva, enfermeira Coordenadora de imunização, mesmo nos finais de semana e feriados as equipes estão indo até as pessoas para aplicar a vacina.

“É uma corrida contra o tempo, estamos indo até a casa das pessoas para garantir o direito de cada um de ser imunizado com a segunda dose da vacina ant-covid, sabemos que muitos não tem como vir até a cidade, por isso nós vamos até eles, além disso estamos vacinando os grupos prioritários contra a influenza.” Ressaltou a enfermeira.

Segundo informou o Secretário de Saúde Dr. Cassius Hassem, já foram mais de 2 mil doses de vacina ant-covid aplicadas, muitos já receberam a 2ª dose e já estão totalmente imunizados.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou a importância dos esforços de toda a equipe de vacinação, a fim de alcançar o maior número possível de pessoas imunizadas.

“Temos a preocupação de ir até as pessoas, precisamos imunizar toda nossa população, e para isso nós estamos dando total apoio aos nossos vacinadores, além da vacina ant-covid estamos aplicando a vacina contra influenza, vamos intensificar as campanhas para que todos que estejam dentro das faixas etárias imposta pelo Ministério da Saúde sejam imunizados em um curto espaço de tempo.” Pontuou o prefeito.

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.