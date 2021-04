Vamos caminhar democraticamente pela maioria. Nada vai obstruir – Foto: Reprodução

Brasil 247 – Em sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira (29), o senador Renan Calheiros MDB-AL) criticou a “tentativa de obstrução” por parte de senadores aliados de Jair Bolsonaro para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Estamos com evidente tentativa de obstrução. Tivemos de conquista instalação no Supremo Tribunal Federal. Falta de sensibilidade. Querendo discutir como será depoimento que será na terça-feira. Não vai ficar bem”, disse o parlamentar.

“Num telefonema a Kajuru: o presidente disse que precisa dispersar o foco da CPI, investigar estado e municípios. Ora, não há segredo nisso. Os senhores levantam suspeição a cada dia. Vamos caminhar democraticamente pela maioria. Nada vai obstruir”, acrescentou.

Após divulgar uma conversa em que Jair Bolsonaro revelou a intenção de interferir nos rumos da CPI da Pandemia, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) afirmou que rompeu o relação com ele. “Nunca mais falo com ele, está rompida a relação.

No começo deste mês, o senador Jorge Kajuru (GO) divulgou uma conversa em que Bolsonaro revelou intenção de mudar os rumos da CPI, para perseguir governadores e prefeitos, além de pedir impeachment de ministros do STF.

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.