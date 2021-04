Militares sofrem queimaduras leves após princípio de incêndio em lancha da Marinha – Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

Três militares da Marinha sofreram queimaduras leves após um princípio de incêndio na lancha em que estavam, nessa quarta-feira (28). A embarcação estava ancorada no pontão Beira-Rio, no Rio Envira, no município de Feijó, interior do Acre. As Informações e do G1 Acre