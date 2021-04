Victor Romero treina em Rio Branco. Victor Romero tem novo desafio marcado e vai enfrentar russo em evento de MMA em junho – Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Após conquistar vitória na Arena Global 11, no Rio de Janeiro (RJ), o acreano Victor Romero já se prepara para um novo desafio no octógono e, desta vez, será na Europa. O lutador vai disputar o MMA Séries, em São Petersburgo, na Rússia, no dia 26 de junho.

Na capital acreana, Victor Romero já começou os treinamentos e tem pouco menos de dois meses até o dia da luta. No início de junho, ele viaja para a Cidade Maravilhosa para concluir as últimas semanas de preparação.

– Já estou me preparando. Quando tiver faltando mais ou menos três semanas, vou ao Rio de Janeiro para terminar (a preparação) com minha equipe, que é a RD Champions – explica.

Victor Romero vai enfrentar no octógono o lutador russo, Danilo Vaganov. A equipe do acreano está colhendo informações sobre o adversário, mas Victor Romero já sabe que o rival é ‘casca grossa’.

– Ele vem de duas vitórias. É da trocação, striker, um cara perigoso. Mas, minha equipe está estudando ele para que eu faça um jogo que venha anular o jogo dele e sair com a vitória – destaca o acreano.

Além dos valores financeiros, não revelados por Victor Romero, uma vitória no MMA Séries pode ser um divisor de águas na carreira no acreano. De acordo com ele, dirigentes do Ultimate Fighting Championship (UFC), Bellator e Professional Fighters League (PFL) monitoram atletas no MMA Séries.

– Sempre lutar fora, financeiramente, vale mesmo. Ajuda nós atletas a ter uma vida melhor e, com certeza, abre portas. É um grande evento da Rússia, já passaram lutadores que lutam no UFC e é uma abertura de portas. UFC, Bellator e PFL sempre está de olho nos atletas desse evento – finaliza.

Colaboração de Paulo Henrique Nascimento, da Rede Amazônica Acre

