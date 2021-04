Atividades no futebol acreano estão proibidas por decreto e precisam de autorização especial para serem retomadas – Foto: Duaine Rodrigues

Com dois clubes acreanos tendo compromissos marcados em competições nacionais no mês de maio, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) fez um pedido oficial ao Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 no estado para que haja autorização para a realização das partidas em Rio Branco (AC).

Em maio, o Galvez vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 9, em confronto da segunda fase da Copa do Brasil-20. Já a partir da segunda quinzena, a Assermurb entra em campo para disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A2. A estreia está marcada para o dia 16.

– Nós encaminhamos uma solicitação ao Comitê do Covid no estado, solicitando que o estado seja liberado para o jogo do dia 9 entre Galvez e Atlético-MG e esperamos que a sensibilidade da comissão do covid possa autorizar o jogo no nosso estado para evitar que o Galvez tenha que viajar para jogar fora e perder essa vantagem técnica dentro de uma partida de futebol. Esse é o nosso desejo e nossa expectativa é positiva – diz o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes.

Como o Acre está classificado na faixa (bandeira) vermelha e as atividades do futebol estão proibidas por conta de restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus, os clubes necessitam de uma autorização especial para voltar aos treinos e para que os jogos sejam confirmados na capital acreana.

– Nós encaminhamos outro documento solicitando também a liberação dos jogos da Assermurb aqui no estado, que começarão no dia 16. Esperamos que os nossos clubes possam jogar aqui na nossa capital para fortalecimento do nosso futebol e também o crescimento do nosso estado em nível nacional – ressalta o dirigente.

Sobre os jogos do cenário estadual, Antônio Aquino Lopes não tem pressa e diz que vai aguardar uma redução de faixa para tomar decisões e executar o que o calendário da temporada prevê.

– Nós estamos no aguardo que a bandeira possa cair para laranja, amarela, e nós possamos fazer as categorias de base, para 2021 e para 2022, que são o sub-17 e o sub-20, e também o feminino. O primeiro a ser realizado será o feminino. Estamos no aguardo que a pandemia dê uma recuada para que nós possamos fazer esses jogos. Em relação ao profissional, como foi feita uma assembleia e os clubes optaram só voltar no dia 4 de julho, acredito que até lá a maioria já estará vacinada e nós teremos a facilidade de realizar a competição – finaliza.

O Galvez vai enfrentar o Atlético-MG em jogos de ida e volta. A primeira partida será no dia 5 de maio, em Belo Horizonte. A segunda, no dia 9, está marcada para Rio Branco. A Assermurb está no grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino A2 e vai ter o Real Ariquemes-RO como adversário na estreia, dia 16.

Colaboração Paulo Henrique Nascimento, da Rede Amazônica Acre

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.