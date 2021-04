Dupla suspeita de matar preso monitorado a tiros na recepção de hotel é presa no interior do Acre – Foto: Arquivo/PM-AC

Horas após o crime, a Polícia Militar prendeu os dois suspeitos de matar o preso monitorado Angel Monteiro Garcia, de 33 anos, na recepção de um hotel no Centro de Tarauacá. Os dois foram localizados em suas casas, nesta quinta (29), no bairro Luiz Madeiro, próximo à beira do Rio Tarauacá. As informações e de Iryá Rodrigues, G1 Acre

Entre os presos estão Leandro Farias Ferreira e Orlean de Oliveira Pessoa. De acordo com a polícia, Ferreira confessou o crime e disse que foi a mando de uma facção criminosa como uma vingança pela morte de um homem dentro do presídio Moacir Prado, em Tarauacá.

O suspeito contou que ele e um comparsa se hospedaram no mesmo hotel em que Garcia estava para monitorá-lo. E que, após várias tentativas, encontrou com a vítima na recepção do local conversando com uma outra pessoa e foi quando deu os seis tiros.

Depois disso, ele falou que foi para casa. Ferreira não quis revelar o nome do comparsa, mas a polícia recebeu informações e conseguiu também chegar até Orlean Pessoa.

Câmeras de segurança do hotel flagraram momento em que homem foi morto no Acre — Foto: Reprodução

O crime ocorreu por volta das 19h e imagens das câmeras de segurança do hotel flagraram toda a ação. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a vítima conversando com um homem na recepção do local quando dois homens surgem pelo corredor e um deles logo saca a arma e dispara contra Garcia, que cai.

Após os disparos, a dupla sai correndo do local. Segundo a polícia, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar os primeiros socorros e levar a vítima até o hospital. Isso porque no momento da ocorrência o hospital não tinha ambulância disponível.

Assim que deu entrada na unidade de saúde da cidade, Garcia não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com as informações, ele tinha ao menos seis perfurações, entre elas nas costas, no peito, no pulso, no ombro e nas nádegas.

Testemunhas informaram à polícia que os autores, assim como a vítima, estavam hospedados no hotel. Garcia teria saído do presídio há poucos dias e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), ele cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. Angel Monteiro Garcia ainda chegou a ser levado para hospital de Tarauacá, mas não resistiu – Foto: Arquivo

