O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quinta-feira (29) ao Ministério da Economia, um requerimento de indicação onde solicitou a recomposição dos recursos orçamentários na ordem de R$ 330 milhões retirados da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, por meio de cortes promovidos no Orçamento Geral da União 2021.

No requerimento, o parlamentar afirmou que as comunidades terapêuticas precisam do apoio financeiro do governo federal e que devolvem esse apoio na forma de serviços à sociedade na recuperação de dependentes químicos, por isso, estão preocupadas com o corte no orçamento da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred), do Ministério da Cidadania.

“No Acre as igrejas evangélicas de várias denominações e a igreja católica, se unem a outras entidades para prestarem um serviço aos dependentes e suas famílias que se equiparam às clínicas particulares de recuperação. No entanto, as ações das comunidades terapêuticas, que recebem recursos do governo federal, têm um caráter social e atendem as pessoas de baixa renda que precisam de ajuda para deixar as drogas”, ressaltou Jesus Sérgio.

Ainda no documento enviado ao Ministério da Economia, o deputado Jesus Sérgio afirmou que essas comunidades terapêuticas podem não conseguir manter as vagas para acolhimento e podem ainda interromper o tratamento e prejudicar a recuperação de milhares de dependentes químicos em todo o país.

Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil "Bujari. De Seringal a Município" de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

