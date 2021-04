Brasil 247 – A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (29) a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos ex-ministros da pasta no governo Jair Bolsonaro: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello .Durante a sessão, os senadores também aprovaram a convocação do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres. A agenda de convocações foi definida pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Pelo calendário, Mandetta e Teich serão ouvidos próxima terça-feira (4), Eduardo Pazuello será ouvido na quarta-feira (5), Marcelo Queiroga e Barra Torres serão ouvidos na quinta-feira (6).

Obstrução

Na sessão desta quinta, Calheiros MDB-AL criticou a “tentativa de obstrução” por parte de senadores aliados de Jair Bolsonaro para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Estamos com evidente tentativa de obstrução. Tivemos de conquista instalação no Supremo Tribunal Federal. Falta de sensibilidade. Querendo discutir como será depoimento que será na terça-feira. Não vai ficar bem”, disse o parlamentar.

