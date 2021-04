Joamerson Andrade busca apoio para cumprir calendário do jiu-jítsu da temporada — Foto: Joamerson Andrade

Mesmo com a pandemia e as restrições impostas pela Covid-19, Joamerson Andrade, 32 anos, segue se preparando para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu e outras três competições nesta temporada. Mas, a falta de patrocínios pode atrapalhar os planos do acreano faixa marrom para 2021.

O primeiro desafio da temporada será o Campeonato Norte e Nordeste de Jiu-Jítsu, em Manaus (AM), nos dias 29 e 30 de maio. Sem recursos financeiros para comprar passagens áreas, a ida do atleta está ameaçada.

– O seguimento esportivo continua ativo com todas as normas de segurança e a gente tenta não ficar parado. Estou perdendo de estar levando nossa bandeira do estado por não ter apoio na questão de passagens – lamenta.

Joamerson Andrade conta que já buscou contato com representantes do esporte na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, além da Prefeitura de Rio Branco, mas não obteve resposta positiva. Sem o apoio necessário, a participação também está ameaçada em outros três eventos fora do Acre: Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jítsu e Campeonato Pan-Americano, ambos em Manaus, nos dias 26 e 27 de junho e 28 e 29 de agosto, respectivamente, e Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, em Ibirapuera (SP), nos dias 25, 26 e 27 de novembro. – O único problema que tenho é de passagens, as outras tratativas consigo resolver. Mas não estou tendo ajuda nessa questão de passagens. O poderes públicos poderiam estar me dando o mínimo de apoio, o mínimo de respaldo, em pelo menos estar tranquilo me dedicando ao esporte – destaca. – Gostaria muito de um apoio vindo do poder público ou empresarial. Quando um atleta sobe ao pódio ele tá levando todo um estado com ele, traz orgulho para o lugar onde vive – completa. Joamerson Andrade, que é instrutor em um projeto social do esporte na capital, foi tricampeão rondoniense de Jiu-Jítsu na última temporada, campeão sul-americano e pan-americano. Ele também é medalhista no Acre na região Norte. – Uma medalha não é apenas um objeto de vitória, ela é um símbolo de exemplo a ser seguido. As crianças ou os jovens quando veem uma medalha se sentem inspirados a também conquistar títulos, a levar os treinos a sério, a se manter dentro do esporte e a seguir uma vida íntegra e saudável – conclui. Por Globo Esporte Acre