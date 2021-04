Classificado como “ruim” ou “péssimo”: Desaprovação do governo Bolsonaro é de 57%,...

Classificado como “ruim” ou “péssimo”: Desaprovação do governo Bolsonaro é de 57%, aponta nova pesquisa

De acordo com pesquisa PoderData, em parceria com o Grupo Bandeirantes, 57% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro, aumento de um ponto percentual em relação ao último levantamento. Sobre a avaliação do trabalho de Bolsonaro, 51% classificaram como "ruim" ou "péssimo"