Revista Fórum – O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) resolveu afrontar Edinho Silva, prefeito de Araraquara, de forma bem peculiar.

O presidente postou, às 4h35 da manhã desta quinta-feira (29), um vídeo com um comboio partindo do Ceagesp, em São Paulo, rumo a Araraquara, levando alimentos às vítimas da política, segundo ele, do “fique em casa que a economia a gente vê depois”.

A cidade de Araraquara foi uma das primeiras no Brasil a conseguir controlar a pandemia do coronavírus através de um amplo lockdown. A cidade virou exemplo mundial.

A ação divulgada por Bolsonaro teve o apoio do Comando Conjunto Sudeste do Exército e ganhou nota na Agência Brasil. No entanto, nem o prefeito e nem os vereadores da cidade solicitaram os alimentos, como admitiu o próprio coronel Mello Araújo, que comandava a operação.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

Agradecimentos do presidente da CEAGESP, Cel. Mello Araujo, a todos os envolvidos em mais uma ação emergencial. Desta vez, iremos até a cidade de Araraquara no dia 29/4 às 3h30 da manhã levando toneladas de alimentos para a população.#ceasabrasilsolidario pic.twitter.com/QR3b96Egix — CEAGESP Oficial (@Ceagesp_Oficial) April 28, 2021

Bolsonaro tentado usar Araraquara (sim eu moro aqui) pra FINGIR que o Lockdown acabou com a cidade, quando as mortes CAÍRAM drasticamente graças ao Edinho (PT) ter planejado um lockdown efetivo que ta fazendo a gente respirar um pouco. Bolsonaro é um babaca de um nível extremo. — Rodrigo mas não o Santoro (@STNZNH) April 29, 2021

O presidente decidiu postar um vídeo às 4:35 da manhã mostrando caminhões do Exército que levarão toneladas de alimentos até Araraquara, para socorrer “as vítimas do Fique em Casa”. Segundo a própria Ceagesp, nem o prefeito, nem vereadores da cidade requisitaram a ajuda. pic.twitter.com/LNZFnpIgCg — Samuel Pancher (@SamPancher) April 29, 2021

Se não tivesse o "fique em casa e a economia a gente vê depois" Araraquara estaria bem melhor. Até pq morto não precisa comer — Icaro ⚫⚪ (@icarohrsccp) April 29, 2021

E veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Será distribuído gratuitamente nas escolas municipais de Bujari o livro infanto-juvenil “Bujari. De Seringal a Município” de autoria dos irmão, Tito Torres e Mário Torres, fruto de uma parceria entre a Fundação Elias Mansour, Governo do Acre e Governo Federal. Visando levar mais conhecimento sobre a origem da cidade aos alunos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.