Foram de derrotados: É a terceira tentativa do bolsonarismo de remover Renan do cargo – Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Brasil 247 – Os senadores Marcos Rogério (DEM-RO), Eduardo Girão (Podemos-CE) e Jorginho Mello (PL-SC) ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar Renan Calheiros (MDB-AL) da relatoria da CPI da Covid. No pedido, os senadores aliados do Palácio do Planalto pedem que a Corte declare o ‘impedimento’ de Renan e casse sua indicação para a relatoria do colegiado.

O governo Bolsonaro e o bolsonarismo está em desespero com a presença de Renan como relator da CPI da Covid. Esta é a terceira tentativa de removê-lo da função. A primeira foi a articulação entre a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e o juiz Charles Renald Frazão, da 2ª Vara Federal de Brasília, que concedeu liminar nesta segunda (26), derrubada no dia seguinte pelo Tribunal Regional Federal (TRF1). Na sessão de instalação da CPI, nesta terça, a tropa de choque apresentou questões de ordem com mesmo objetivo, mas foram de derrotados.

De acordo com o mandado de segurança, protocolado na noite desta terça-feira (27) no STF, os parlamentares apontam para uma suposta ‘suspeição’ de Renan em função do grau de ‘parentesco sanguíneo com um possível investigado’. A informação é do blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de S. Paulo.

Renan Calheiros é pai do governador do Alagoas, Renan Filho. O senador já afirmou, entretanto, que irá se abster de relatar e votar qualquer matéria que envolve o estado de Alagoas.

