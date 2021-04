A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, concluiu na última semana a revitalização da sinalização do terminal rodoviário. No local foram instaladas placas e reativadas as faixas que orientam os usuários do terminal.

Há mais de dez anos a sinalização da Rodoviária de Cruzeiro do Sul não era revitalizada. Agora, está com as faixas do estacionamento todas pintadas e toda sinalização vertical e horizontal renovada.

“É um local de muita movimentação de ônibus, táxis e de passageiros, que precisa está bem sinalizado para facilitar a utilização. Por isso, o prefeito Zequinha Lima decidiu que deveríamos fazer esse trabalho e temos certeza que ficou bem melhor para todos que frequentam o local”, afirmou o secretário de Trânsito, Fábio Filho.

Em março, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou um projeto para revitalizar o sistema de sinalização horizontal e vertical da cidade. A ação conta com o apoio do Detran e já foi realizada nos pontos mais movimentados do Centro da Cidade, as principais ruas e avenidas.

“Toda nossa gestão é focada no trabalho de cuidar das pessoas. E uma parceria dessas, que vai beneficiar e melhorar a estrutura do trânsito na nossa cidade, é fundamental para nossa população”. E seguiu: “Nós trabalhamos com parceria e planejamento para que possamos melhorar a vida de todos. E pode ter certeza que solucionar problemas, como esse do trânsito, faz diferença pra muita gente e pode salvar vidas. Estou muito feliz e quero agradecer o governo pelo apoio e parceria de sempre”, disse Zequinha Lima.

