A Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente firmou parceria com o IDAF para realização de vistorias no lixão afim de evitar contaminação de rebanhos.

De acordo com o Secretário de Agricultura, Waldemir Santos, a intenção é que o IDAF acompanhe para averiguar se está tendo a entrada de animais bovinos, suínos, caprinos, dentre outros que podem ser contaminados com os resíduos do local e por conseguinte, levar essa contaminação para os rebanhos.

Na manhã de hoje, Waldemir esteve juntamente com o Dr. João do Idaf, visitando o lixão e averiguando possíveis situações de problemas.

“Em nome do Prefeito Jerry e do Vice Reginaldo, agradeço a parceria do IDAF e destaco que essa é uma parceria muito importante para o município,” disse o Secretário.

