Nessa terça-feira, 27, o Prefeito Jailson Amorim esteve reunido com o governador Gladsoncameli, em seu gabinete em Rio Branco, acompanhado da Senadora Mailza gomes, Deputada Estadual Maria Antonia e o ex-prefeito Dêda Amorim.

A pauta desse encontro foi tratar assuntos relacionado ao desenvolvimento do nosso município de Rodrigues Alves, como pavimentação de ruas, construção de casas, manutenção de ramais, ajuste do projeto para abertura da fábrica de gelo dentre outros assuntos.

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, entregou ao governador Gladson Cameli oito ofícios solicitando apoio financeiro do Estado para execução de obras em alguns setores no município.

Um deles é a recuperação de mais de 900 km de estradas vicinais. Em Rodrigues Alves, segundo o prefeito, 70% da população reside na zona rural e depende dos ramais para escoar a produção. Amorim solicitou também a liberação de recursos para fazer funcionar uma fábrica de gelo, construída com recursos de emenda parlamentar da época em que Gladson era senador.

“Trouxemos aqui as obras que precisam ser executadas ainda este ano. Precisamos da parceria do Estado e recebemos a garantia de que as demandas serão atendidas. O governador tem nos ajudado desde o início do nosso mandato e demonstrado que vai continuar direcionando recursos para melhorar as condições de vida da nossa gente”, disse o Prefeito.

Esse é o objetivo de nossa gestão, trazer melhorias para a nossa cidade. Quero agradecer a parceria dos nossos parlamentares, e o apoio do nosso Governador, que não tem medido esforços para nós atender, concluiu Jailson Amorim.

O governador explicou que as duas cidades sofreram redução de recursos federais, o que dificultou a saúde financeira das prefeituras e afetou os investimentos previstos para este ano. Apesar do momento difícil que o Estado atravessa, lembrou Gladson, sempre é possível ajudar os municípios. “Tanto em Rodrigues Alves quanto em Mâncio Lima, iremos entrar com recursos financeiros por meio de convênios com o Deracre [Departamento de Estradas de Rodagem] e a Seinfra [Secretaria de Infraestrutura]. Na semana passada entregamos o acesso da balsa em Rodrigues Alves. Nossa obrigação é cuidar das pessoas”, disse o governador.

Governador Gladson Cameli realizou a promoção de mais integrantes do Corpo de Bombeiros a novos postos, além de efetivar a entrega de três novas ambulâncias para a corporação e seis veículos para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

