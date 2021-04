Também estão na mira da CPI os incêndios florestais no Pantanal e o uso de avião da Força Aérea Brasileira pelo ministro para transporte de garimpeiros – Foto: Reprodução/Twitter

Brasil 247 – Deputados federais de oposição ao governo protocolaram nesta quarta-feira (28), na Câmara, pedido de criação de uma CPI para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O pedido é subscrito por parlamentares do PT, PSB, PV, Rede, PSOL e PCdoB e ocorre após as acusações do delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva de que Salles agiu em favor de madeireiros e o possível desmonte da fiscalização sobre desmatamento.

🔴URGENTE! Diante das inúmeras e recorrentes acusações de crimes ambientais cometidos por Salles e pelo gov. Bolsonaro, nós da Oposição acabamos de protocolar na Câmara o requerimento da CPI do Salles. Precisamos evitar q o Brasil e sua imagem no mundo continuem sendo destruídos. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) April 28, 2021

Nessa terça-feira (27), a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) opine sobre a abertura do inquérito para investigar a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Em seu despacho, a ministra Cármen Lúcia ressaltou que as acusações são de “gravidade incontestável” e que não há espaço para ato arbitrário da PGR, que deverá justificar de forma fundamentada a decisão de começar a apuração ou, ao contrário, abortá-la.

