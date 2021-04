Assessoria – O período de matrículas para novos alunos das etapas de ensino fundamental e médio da modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi estendido até dia 31 de maio, nos 22 municípios do estado. Devido ao cenário da pandemia no Acre, as matrículas estão sendo efetuadas por meio de WhatsApp ou telefone.

Em Rio Branco, para efetivar a matrícula, o interessado deve acessar a lista de contatos que contém todas as escolas que estão ofertando a modalidade. Já nos municípios, os candidatos deverão procurar os contatos dos núcleos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que são referência de informação a respeito das escolas que estão com as matrículas abertas. O atendimento presencial nas unidades está funcionado mediante agendamento prévio.

Para ter acesso à lista das escolas de Rio Branco e dos Núcleos de Educação da SEE, clique aqui.

Os anos iniciais do ensino fundamental são organizados em três módulos e podem ser concluídos no período de um ano e meio, sendo cursados por jovens a partir dos 15 anos. Os anos finais do ensino fundamental possuem cinco módulos e têm tempo de conclusão de dois anos e meio. Já o ensino médio é dividido em quatro módulos e pode ser concluído em dois anos, podendo ser cursado a partir dos 18 anos.

Segundo a chefe de Divisão da EJA, Jeane Aguiar, mesmo em tempos de pandemia estão sendo traçadas estratégias para continuar prestando assistência aos alunos da EJA. “O atendimento por WhatsApp foi uma das alternativas utilizadas para dar continuidade às atividades da divisão”, explicou.

Mais informações poderão ser obtidas na Divisão de EJA pelos telefones (68) 3213-2368 ou (68) 3213-2357.

