O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) se reuniu nesta terça-feira, 27, com o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, para apresentar emendas alocadas para ajudar no combate a pandemia do novo coronavírus e debater o fluxo de atendimento do Serviço de Assistência Especializada (SAE).

O parlamentar acreano destinou R$ 1,7 milhão para a compra de insumos e equipamentos de proteção individual para os servidores da saúde e também para o custeio de ações relacionadas à pandemia.

Leo de Brito estava acompanhado dos pacientes transplantados, Lizete de Lima Souza e Júlio Martins, que pediram a continuidade dos serviços oferecidos no SAE.

O Serviço de Assistência Especializada (SAE) oferece tratamento aos portadores de tuberculose multirresistente, hepatopatas, soropositivos e transplantados, possui 25 mil pacientes cadastrados e realiza cerca de 1700 atendimentos mês na Fundação Hospitalar.

“Fomos informados que a partir de maio os atendimentos hoje oferecidos pelo SAE passarão a ser realizados nas unidades básicas de saúde com agendamento via regulação, o que deverá demorar em média três meses, isso nos preocupa porque é um tempo longo de espera para esses pacientes, viemos fazer um apelo ao secretário de Saúde para que os serviços do SAE tenham continuidade no formato atual, que segundo os pacientes, funciona bem”, pediu Leo de Brito.

Alysson Bestene agradeceu o parlamentar pelos recursos destinados à saúde e se comprometeu a avaliar os procedimentos de regulação para que os pacientes da assistência especializada não sejam prejudicados.

“Agradeço a visita do deputado Leo, toda ajuda é importante nesse momento, com essa emenda vamos poder oferecer melhores condições de trabalho para os servidores que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Entendemos que somente com a união de todos vamos vencer esse processo da pandemia e oferecer bons serviços de saúde para a população”, disse Alysson Bestene.

Leo de Brito destacou a importância da união de todos para vencer a pandemia.

“Não tem nada mais prioritário nesse momento do que a saúde pública, estamos vendo o esforço do secretário Alysson no combate a pandemia e nós da bancada federal temos que fazer a nossa parte, independente de partido político essa tem sido a minha compreensão desde o primeiro mandato, por isso, tenho acompanhado de perto as ações do governo, fiscalizado e cobrado, mas também colocando recursos pelo mandato que podem ajudar nesse momento tão difícil”, finalizou Leo de Brito.

