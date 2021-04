O governo do Acre fez a entrega na manhã desta quarta-feira, 28, de 25 novos veículos para o Deracre e para a Secretaria de Fazenda (SEFAZ), o que representa um investimento de mais de três milhões de reais.

Durante a solenidade de entrega, nas escadarias do Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli fez questão de agradecer a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). “O reconhecimento é o mínimo que podemos fazer. Dizer o nosso muito obrigado Presidente Nicolau, já que o sucesso do governo é também porque temos uma assembleia do nosso lado para ajudar, para cobrar e fiscalizar as nossas ações do executivo. Muito obrigado aos nossos parlamentares que nos ajudam a melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

Das 10 camionetes adquiridas para o Deracre, 5 ficarão em Rio Branco, 2 serão destinadas ao escritório de Cruzeiro do Sul e as demais serão entregues aos municípios de Brasileia, Feijó e Sena Madureira.

Os veículos comprados para a SEFAZ serão destinados para Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Feijó, postos fiscais da Tucandeira e Pica-Pau, Xapuri e Tarauacá.

“São investimentos importantes. Além dessas camionetes, temos maquinário que vai ser entregue para ajudar nossos produtores rurais. Só temos que parabenizar o governo por está trabalhando para melhorar a vida da nossa população”, afirmou Nicolau Júnior.

Governador Gladson Cameli realizou a promoção de mais integrantes do Corpo de Bombeiros a novos postos, além de efetivar a entrega de três novas ambulâncias para a corporação e seis veículos para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

