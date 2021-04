Acontece que em 2021, a crise sanitária se agravou e com ela as dificuldades dos brasileiros com o desemprego, a fome, a carestia em alta. Pensando nisso, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) apresentou, nesta quarta-feira (28/4), o Projeto de Lei 1575/2021 que suspende, excepcionalmente, o pagamento das obrigações do Fies para os estudantes beneficiários durante pandemia.

Na avaliação da congressista, governo e Parlamento precisam fazer mais pelos estudantes que estão sofrendo prejuízos incalculáveis neste período de grave crise econômica e social, com o desemprego chegando a quase 15 milhões de lares brasileiros. “O que não dá é pra gente fechar os olhos para mais de 1 milhão de jovens brasileiros, quase todos de famílias pobres, que estão sem perspectiva de emprego, portanto, sem condições de pagar o Fies. Espero que o Congresso tenha sensibilidade e aprove esse projeto com a urgência que o tema requer”.

Anistia

Em 2020, Perpétua Almeida apresentou proposição para suspender a cobrança do Fies por 12 meses, mas a parlamentar acreana também luta, desde o início de seu mandato, pela anistia do pagamento da dívida. “O Congresso já votou o perdão da dívida de banqueiros, de dívidas de usineiros, de grandes fazendeiros. Por que não um olhar agora mais atento à juventude brasileira? O que vão fazer os jovens que se formaram e não foram absorvidos pelo mercado de trabalho? É nosso dever apoiá-los”, enfatiza.

