A Deputada Estadual Maria Antônia e o Presidente Estadual do PROS, Dêda Amorim, acompanharam o prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, em uma audiência com o governador Gladson Cameli, onde a senadora Mailsa Gomes se fez presente.

Na ocasião foram tratados de investimentos para municípios da região do Juruá e na oportunidade, o gestor entregou ao governador Gladson oito ofícios solicitando apoio financeiro do Estado para execução de obras em alguns setores no município. Foi apresentado ainda cada um dos projetos que dependem de parceria com o governo do Acre para saírem do papel.

Um deles é a recuperação de 400 km de estradas vicinais. Em Rodrigues Alves, segundo o prefeito, 70% da população reside na zona rural e depende dos ramais para escoar a produção. Amorim solicitou também a liberação de recursos para fazer funcionar uma fábrica de gelo, construída com recursos de emenda parlamentar da época em que Gladson era senador.

Já a deputada Maria Antônia destacou a importância da união dos poderes tanto o governo quanto a prefeitura precisam unir forças para juntos proporcionar o melhor para a população e Poder Legislativo está sempre disposta a ajudar. Quanto ao presidente do PROS que também já foi prefeito de Rodrigues Alves e sabe da importância da dedicação do gestor correr atrás de conseguir realizar grandes feito em sua cidade.

“Nós somos imensamente gratos ao governador Gladson Cameli, por sempre se dispor a ajudar e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, principalmente em se tratando dos municípios que dependem muito do apoio do governo. Sabemos que só a prefeitura, não é capaz de realizar tudo sozinha e eu enquanto deputada vou estar sempre a disposição para ajudar naquilo que for necessário para beneficiar a nossa população”, concluiu a parlamentar.

