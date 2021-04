Assessoria – A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizou nesta segunda-feira, 26, a primeira reunião online do Comitê Gestor Estadual Intersetorial dos Programas pela Primeira Infância. O objetivo do encontro foi recepcionar os novos membros do comitê e definir o calendário das reuniões a serem realizadas no decorrer do ano.

O Programa Criança Feliz tem como foco o desenvolvimento integral das crianças brasileiras, principalmente daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é assegurar condições para que desenvolvam seu pleno potencial. Para isso, há uma estratégia de visitação domiciliar que visa atender famílias com crianças de até três anos de idade. No caso de crianças em situação de extrema pobreza ou necessidades especiais, o apoio se estende até os seis anos, além das gestantes.

Além da SEASDHM, o Comitê Gestor Estadual Intersetorial dos Programas pela Primeira Infância do Acre é formado por representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Ministério Público do Acre (MPAC), Fundação Elias Mansour (FEM), Pastoral da Criança, Conselho Estadual da Criança e Adolescente e Casa Civil. O seu papel é articular políticas e ações multissetoriais para, de forma conjunta, responder às demandas identificadas durante as visitas às famílias. Entre os novos nomes que compõem o comitê, estão os representantes da Funai.

A técnica de referência da SEASDHM e coordenadora estadual do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas), Nair Mamed, deu as boas-vindas aos novos membros e falou sobre a importância do Programa Criança Feliz (PCF), para as novas gerações. “Os cuidados com a primeira infância, proporcionados pelo Programa Criança Feliz, fortalecem os vínculos familiares e farão a diferença no futuro dos nossos jovens. Precisamos levar esses cuidados a todas as crianças do Acre”, diz.

Para a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, os programas da primeira infância são importantes estratégias de apoio e conscientização das famílias quanto à necessidade da atenção e cuidado com as crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, além de favorecer as boas relações familiares, tão importantes para o desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo da criança.

Atualmente o Estado do Acre conta com três programas pela primeira infância: o Criança Feliz, que está em prática na SEASDHM, o Caminhos da Educação, que está na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e o o Primeira Infância no Acre, que é desenvolvido pela Sesacre.

