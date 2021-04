A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (28), um requerimento de autoria do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que requer a realização de audiência pública para tratar sobre o apoio do governo federal que visa solucionar a crise humanitária causada pela migração na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Estado do Acre com o Peru.

No requerimento, Jesus Sérgio solicita a presença na audiência pública do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França e do Ministro da Cidadania, João Roma.

“A grande circulação e a estadia de estrangeiros na cidade de Assis Brasil é uma realidade muito difícil de ser administrada, sendo uma situação que necessita de atenção do governo federal, pois, somada ao problema da Covid-19, dengue e enchentes, coloca o Acre em estado de alerta máximo”, afirmou o parlamentar.

A Prefeitura de Assis Brasil, mesmo com dificuldades financeiras, custeia o pagamento de psicólogos, agentes de saúde, assistentes sociais, pessoal de limpeza e monitores para atendimento aos estrangeiros. Além disso, a prefeitura do município aguarda até hoje o repasse de R$ 1,2 milhão do Ministério da Cidadania.

“O objetivo desta audiência é buscar em conjunto com o governo federal uma solução para fazer chegar esses recursos financeiros para Assis Brasil. E a diplomacia brasileira, por meio do Itamaraty, precisa colaborar nos entendimentos com o governo peruano para que autorize um corredor de passagem desses estrangeiros pelo país, haja vista que o destino final deles não é o Peru”, destacou Jesus Sérgio.

