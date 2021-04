Droga estava escondida na bagagem de passageiro que seguia para Tarauacá – Foto: Asscom/Sejusp

Uma denúncia anônima ajudou a polícia a apreender quase meio quilo de cloridrato de cocaína em um ônibus com destino a Tarauacá, no interior do Acre. A apreensão ocorreu na noite dessa terça-feira (27) em Cruzeiro do Sul, cidade vizinha. Com informação do G1 Acre