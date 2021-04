Do dia 22 a 25 o parlamentar percorreu a Foz do Grajaú e a comunidade Esperança, onde visitando dezenas de famílias pode acompanhar de perto a realidade enfrentada pelos que ali residem. Robson fez questão de levantar os principais problemas e assim intermediar junto ao prefeito César Andrade (MDB) a solução dos mesmos. No Esperança, Robson prestigiou a solenidade de aniversário da Igreja Batista, a convite do Pastor Alexandre.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade de chegar até essas comunidades, também a todos os moradores por nos acolher tão bem em suas residências. Só tenho gratidão e o compromisso de seguir lutando na defesa de melhoria da condição de vida de nossa população”, finalizou Robson Rodrigues.