Prefeitura de Rodrigues Alves, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, deu início nessa segunda-feira, 26, à Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1), na zona rural, nas comunidades profeta e treze de maio.

Com a meta de imunizar 90% do público alvo, a campanha está dividida em três fases. A primeira etapa, que se estende até o dia 10 de maio, vai atender o público de crianças de seis meses até menores de seis anos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde.

H1N1 – A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus H1N1, um subtipo do influenzavírus do tipo A. Ele é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína (daí o nome pelo qual ficou conhecida inicialmente), que infectaram porcos simultaneamente.

O Secretário de Saúde, fala da importância de receber a vacina, e ressalta o período de incubação que varia de três a cinco dias. A transmissão pode ocorrer antes de aparecerem os sintomas. Ela se dá pelo contato direto com os animais ou com objetos contaminados e de pessoa para pessoa, por via aérea ou por meio de partículas de saliva e de secreções das vias respiratórias, concluiu Everton Farias.

