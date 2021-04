Corpo de bombeiros emitiu 99 aprovações de vistorias técnicas em Assis Brasil – Foto: Assessoria

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete o Comandante do Corpo de Bombeiros, Major Sandro Sarapo, para discutir sobre as vistorias técnicas realizadas no município, bem como o desenvolvimento do Plano de Contingência de Incêndios Florestais.

De acordo com Sandro, Assis Brasil tem mais de 240 estabelecimentos comerciais, sendo que 146 foram vistoriados e 99 receberam aprovação do certificado de vistoria técnica. “Nesse primeiro momento emitimos apenas notificação, mas estamos pedindo reunião com a Polícia Militar para que depois possa haver a parte de polícia para lacrar e fechar estabelecimentos,” disse o Major.

Em relação ao Plano de Contingência de incêndios, o Comandante fez algumas solicitações ao Prefeito e destacou que irá deixar dois bombeiros para treinar as brigadas em Assis Brasil, “Estarei destinando esses bombeiros porque são mil e uma coisas que podem acontecer durante um incêndio florestal e as pessoas que irão intervir devem estar treinadas para isso,” esclareceu.

O Prefeito Jerry, agradeceu o apoio do Corpo de Bombeiros e enfatizou que toda ajuda será bem vinda porque sabe da importância das vistorias técnicas nos estabelecimentos e também a questão dos incêndios florestais durante o verão.

Além do Prefeito e do Comandante, estiveram presentes na reunião, o Vice Prefeito e Secretário de Obras, Reginaldo Martins, o Engenheiro Ambiental Thales Figueiredo e o Coordenador da Defesa Civil Municipal, Junior Lopes.

