O Funasa, juntamente com o Engenheiro Ambiental, Thales Figueiredo; Arquiteto, Daniel Araújo, Secretária Municipal de Saúde, Ivelina Marques e o Controlador Interno, Edmilson Lopes estiveram reunidos com o Superintendente da FUNASA, José Ronaldo, o Engenheiro Civil da Funasa, Carlos Bruno e a Chefe do Departamento de Saúde, Shirlene Azevedo para discutir algumas tratativas que a FUNASA tem com a Prefeitura.

Um dos assuntos abordados foi a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Prefeitura e FUNASA durante a gestão anterior, que possibilitou a instalação do Programa Salta-Z na Comunidade da Divisão.

O Salta-Z é um programa do Ministério da Saúde, implementado através da FUNASA, que nada mais é que pequenas estações de captação, tratamento e distribuição de água potável, para atender pequenas comunidades. É composto por uma caixa d’água com capacidade de 5 mil litros, suspensa em uma base, com sistema de captação vinda de poço ou igarapé, no caso da Divisão vem de um poço que foi construído pela gestão anterior em alvenaria com tampa de onde sai a tubulação que conduz a água até o ponto de tratamento, então ela capta, trata e distribui água o tempo todo.

Vale destacar que a estrutura foi construída ano passado e está pronta para ser inaugurada, faltando apenas a realização de alguns ajustes por parte da empresa responsável e a vistoria por parte do Engenheiro da Prefeitura para coleta de dados de monitoramento e análise da água.

