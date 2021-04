Três pessoas viveram momentos de terror na tarde desta segunda-feira, 26, após serem sequestrado por um criminoso armado e serem mantido em cárcere privado em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Com informações do 24horas

Segundo informações da polícia, um trabalhador e o seu filho de 7 anos estavam fazendo a limpeza de piscina na casa de um cliente no bairro Apolônio Sales. O criminoso, que estava em posse de uma arma de fogo, aproveitou o descuido do trabalhador que havia deixado a portão aberto, adentrou na residência e rendeu as vítimas.

O bandido ordenou que todos entrassem na caminhonete Hilux, e que o proprietário dirigisse o seu veículo até o Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Lá as vítimas foram colocadas dentro de um casa abandonada e amarradas.

Policiais Militares do 2° Batalhão estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima de que havia uma caminhonete abandonada na frente de uma residência na Cidade do Povo. A guarnição policial se deslocou até ao local e encontraram a caminhonete e escutaram as vítimas pedido ajuda. Quando os policiais entraram na casa, encontraram as vítimas amarradas. O criminoso e mais dois comparsas ao avistarem os policiais se aproximando da casa fugiram por uma área de mata.

As vítimas resgatadas e a caminhonete foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla). Um boletim de ocorrência foi registrado e a caminhonete foi restituída ao proprietário.

De acordo com a polícia, os criminosos estavam aguardando anoitecer para levar a caminhonete à Bolívia para trocar por drogas e armas de fogo.

