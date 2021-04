Nas primeiras horas desta terça-feira, 27, a Polícia Civil em Sena Madureira cumpriu três mandados de prisão contra membros de organização criminosa que, mesmo reclusos, cometiam crimes de dentro da Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

Após dois meses de investigação, o delegado Marcos Frank e os investigadores de Sena Madureira colheram elementos de ciário a prisão de F.S.S., 21 anos, L.A.C., 27 anos e J.L.R., 34 anos. O trio teve a prisão preventiva decretada por integrar organização criminosa e praticar o crime de tráfico de drogas.

Consoante dicção da autoridade policial, no primeiro momento a investigação tinha como objetivo investigar a entrada de drogas na penitenciária. Entretanto, com a apuração se constatou não somente a prática do tráfico de drogas, mas também foi possível identificar alguns integrantes que promovem e integram organização criminosa.

Nesse contexto, a autoridade policial, representou pela prisão preventiva dos suspeitos que já cumpriam pena pelo crime de homicídio. Insta ressaltar que um dos suspeitos integra o “conselho” da organização, órgão deliberativo, sendo responsável por um “pavilhão” do presídio.

