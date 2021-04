O Pesidente da Assembleia legislativa do estado do Acre (Aleac), Nicolau Junior, recebeu na manhã desta terça-feira, 27, a visita da Senadora Mailza Gomes (Progressistas). Em pauta, o alinhamento de ações para fortalecer o trabalho do legislativo estadual e do governo do estado, na busca de benefícios para população acreana.

A senadora da República, destacou que a conversa com o Deputado foi produtiva. “Mais uma vez reiterei minha parceria aos deputados em nossa missão de pensar sempre no coletivo, com a prioridade nas pessoas”.

Nicolau Júnior agradeceu a visita e a parceria com a senadora. “A senadora Mailza realiza um trabalho em Brasília que muito nos orgulha. O caminho é exatamente esse, de dar as mãos e juntos ajudarmos a constfruir um Acre cada vez melhor”.

