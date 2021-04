O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), parabenizou o empresário do ramo de farmácias, Edson Oliveira, pela inauguração de mais uma filial da Farmácia Ultra Popular em Cruzeiro do Sul na segunda-feira (26).

Segundo Gonzaga, a abertura de mais uma farmácia na região é importante para melhorar a economia, ofertar mais vagas de emprego e oferecer aos moradores preços mais justos na compra de medicamentos.

“Quero parabenizar o seu Edson pela iniciativa de abrir mais uma loja em Cruzeiro do Sul. Isso mostra que nossa região está se desenvolvendo e atraindo mais empresários para a cidade. Além é claro de proporcionar aos cruzeirenses preços mais justos na hora de comprarem seus remédios”, disse o deputado.

Gonzaga aproveitou a visita à loja para pedir ao empresário que instale nas dependências da farmácia um caixa eletrônico 24h para facilitar saques e transferências bancárias na região.

Edson Oliveira já conta com 26 farmácias em sua rede no Acre e já tem previsão de inauguração de mais 3 lojas no estado no próximo mês.

