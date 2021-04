Até o dia 23 de abril, a secretaria municipal de saúde já havia vacinado 5.921 pessoas acima de 60 anos. Segundo os dados do IBGE, Cruzeiro do Sul teria hoje 6.778 pessoas dessa faixa etária, sendo assim aproximadamente 87% desse público já recebeu pelo menos a 1 dose de vacina. Com estes números, restariam apenas 857 pessoas para totalizar todo público prioritário.

A partir desta segunda feira, 26, os agentes comunitários de saúde irão entrar em campo para identificar as pessoas acima de 60 anos que ainda não tenham tomado a vacina e fazer um trabalho de sensibilização onde houver rejeição.

No grupo de trabalhadores em saúde, 2.782 pessoas já foram vacinadas ao menos com a primeira dose, outras 1.639 já receberam as duas.

Os demais profissionais estão aguardando o intervalo de 90 dias, do imunizante da Fiocruz, para receber a 2ª aplicação. Os imunizantes para esse púbico já se encontram em estoque na secretaria.

Há também uma equipe de saúde fluvial em campo realizando a vacinação dos ribeirinhos. A vacinação dos indígenas é realizada pelo DSEI.

“Graças ao empenho de cada um dos nossos servidores da saúde estamos conseguindo avançar com a vacinação. A expectativa é o quanto antes concluir este grupo prioritário para dar início à próxima etapa”, destacou o secretário de saúde, Agnaldo Lima.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou o esforço da equipe e o empenho da secretaria de saúde em realizar a vacinação de forma transparente e eficaz.

“A vacinação é nossa grande esperança de dias melhores, e de que juntos vamos vencer esse vírus. Nossas equipes não tem medido esforços, o reflexo disso são os números que estamos alcançando. Assim que o município recebe as vacinas, já realizamos imediatamente a mobilização para vacinar. Tenho a grande expectativa que tão logo estaremos com toda população vacinada”, disse o prefeito.

