CPI confirma Omar Aziz como presidente e Renan como relator; Senadores bolsonaristas tentam dificultar o andamento da sessão

Fracassou a manobra do governo Bolsonaro de impedir a eleição do senador Omar Aziz (PSD-AM) como presidente e a nomeação de Renan Calheiros (MDB-AL) como relator da CPI da Pandemia. Senadores bolsonaristas dificultaram o andamento da sessão, mas foram derrotados e Aziz foi eleito presidente com 8 votos. "Vamos buscar a verdade, seja contra quem for", disse Aziz